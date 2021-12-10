Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili kulüple serbest statüdeki Kouassi arasında 3.5 yıllık anlaşma sağlandı.

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jean Evrard Kouassi arasında 3,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2021-2022 futbol sezonu için 500 bin avro garanti ücret, 2022-2023 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon avro garanti ücret ödenecektir."

27 yaşındaki oyuncunun bu sezon için 200 bin euro, diğer her bir sezon için 400 bin euro imza ücreti alaca. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolcuya ödenecek yıllık ücretin yüzde 10'u ödenecek.