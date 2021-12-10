Voleybolda haftanın programı
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'ne 13'üncü, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 12'nci hafta müsabakalarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün:
13.00 Mert Grup Sigorta-Galatasaray HDI Sigorta (Başkent)
11 Aralık Cumartesi:
13.00 PTT-Türk Hava Yolları (Başkent)
13.00 Yeşilyurt-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Mimar Sinan)
16.00 Fenerbahçe Opet-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
18.00 Eczacıbaşı Dynavit-Bolu Belediyespor (Eczacıbaşı)
Ligde 13. haftadaki Kuzeyboru-VakıfBank maçı 17 Kasım'da oynanmış, ev sahibi ekip mücadeleyi set vermeden kazanmıştı.
AXA Sigorta Efeler Ligi
12 Aralık Pazar:
13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Sorgun Belediyespor (Şırnak)
14.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş-Yeni Kızıltepespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto (Burhan Felek Vestel)
15.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Ali Yücel)
13 Aralık Pazartesi:
15.00 Halkbank-Arkasspor (Başkent)
Ligde 12. haftadaki Bingöl Solhanspor-Ziraat Bankkart maçı 9 Aralık'ta oynanmış, konuk ekip sahadan 3-0 galip ayrılmıştı.