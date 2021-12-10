Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

11 Aralık Cumartesi:

13.00 Darüşşafaka-Semt77 Yalovaspor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.30 Türk Telekom-Beşiktaş Icrypex (Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu)

18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Anadolu Efes (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.15 Galatasaray Nef-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

12 Aralık Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.30 Aliağa Petkimspor-Gaziantep Basketbol (ENKA)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Gazanfer Bilge)

20.15 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

11 Aralık Cumartesi:

13.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Safiport (Naim Süleymanoğlu)

14.00 Hatayspor-Antalya 07 Basketbol (Antakya)

14.30 Elazığ İl Özel İdare-Bellona Kayseri Basketbol (Elazığ İl Özel İdare)

15.00 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

16.30 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (TOBB ETÜ)

17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

12 Aralık Pazar:

15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-BOTAŞ (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:

19.00 Fethiye Belediyespor-TED Ankara Kolejliler (Fethiye Beşkaza)

11 Aralık Cumartesi:

14.00 Sigortam.net-OGM Ormanspor (Cebeci İBB)

15.45 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Antalya)

17.30 Finalspor-Akhisar Belediye Basketbol (Naim Süleymanoğlu)

12 Aralık Pazar:

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Muradiye)

15.45 Samsunspor-Kocaeli BŞB Kağıtspor (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 Mamak Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)