UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı.

Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.

Türkiye, C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:

A Ligi

1. Grup: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya

2. Grup: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çekya

3. Grup: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan

4. Grup: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler

B Ligi

1. Grup: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan

2. Grup: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk

3. Grup: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ

4. Grup: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya

C Ligi

1. Grup: Türkiye, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları

2. Grup: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya

3. Grup: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan-Moldova

4. Grup: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık

D Ligi

1. Grup: Lihtenştayn, Andorra, Kazakistan - Moldova, Letonya

2. Grup: San Marino, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya, Malta

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

Turnuvada 1 ve 2. maçlar 2-8 Haziran 2022'de, 3 ve 4. maçlar 8-14 Haziran 2022'de, 5 ve 6. maçlar 22-27 Eylül 2022'de oynanacak.

Yarı finaller ise 14-15 Haziran 2023'te, final ve üçüncülük maçı 18 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.