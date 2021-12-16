Millilerin Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.
UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı.
Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.
Türkiye, C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.
Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:
A Ligi
1. Grup: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya
2. Grup: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çekya
3. Grup: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan
4. Grup: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler
B Ligi
1. Grup: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan
2. Grup: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk
3. Grup: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ
4. Grup: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya
C Ligi
1. Grup: Türkiye, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları
2. Grup: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya
3. Grup: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan-Moldova
4. Grup: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık
D Ligi
1. Grup: Lihtenştayn, Andorra, Kazakistan - Moldova, Letonya
2. Grup: San Marino, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya, Malta
Turnuva formatı ve maç takvimi
A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.
B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.
A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.
Turnuvada 1 ve 2. maçlar 2-8 Haziran 2022'de, 3 ve 4. maçlar 8-14 Haziran 2022'de, 5 ve 6. maçlar 22-27 Eylül 2022'de oynanacak.
Yarı finaller ise 14-15 Haziran 2023'te, final ve üçüncülük maçı 18 Haziran 2023 tarihinde oynanacak.