Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 03:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milliler yarı finale yükseldi
[Fotoğraf: TRT Spor]
Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa B Ligi Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 90-50 yenerek adını yarı finale yazdırdı.
Başkent Saraybosna'da oynanan Avrupa B Ligi Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde milli takım, Hırvatistan ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, rakibini 90-50 yenerek yarı finale yükseldi. Millilerde 21 sayıyla oynayan Enes Bulut, karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
"İnşallah buradan şampiyon olarak ayrılacağız"
Enes Bulut, yarı finale yükseldikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Yarın da yarı final maçımız var. İnşallah buradan şampiyon olarak ayrılacağız" diye konuştu.
Federasyon yönetim kurulu üyesi ve kafile başkanı Ali Yanaç ise "Hırvatistan ile oynanan maçta mutluluk verici bir sonuç elde ettik. Yarı finalde Litvanya ile karşılaşacağız ve muhtemelen de final maçı Bosna Hersek ile oynanacak" sözlerini kullandı.
Etiketler: Basketbol Milli Sporcular
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