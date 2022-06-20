Haber Giriş: 20 Haziran 2022 Pazartesi 03:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Darüşşafaka, Markel Starks'ı kadrosuna kattı
[Fotoğraf: Darüşşafaka Basketbol]
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka, Fenerbahçe'den ayrılan ABD'li oyuncu Markel Starks'ı kadrosuna dahil ettiğini duyurdu.
Darüşşafaka Basketbol'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2022-2023 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Darüşşafaka'mız, son olarak Fenerbahçe Beko'nun ABD'li gardı Markel Starks'ı transfer etti. Yeni transferimiz Markel Starks'a yeşil-siyahlı formamızla başarılı bir sezon dileriz" sözleri kullanıldı.
ABD'nin Maryland eyaletinin Accokeek kentinde 1991 yılında dünyaya gelen Markel Stark, oyun kurucu pozisyonunda görev yapıyor.
Fenerbahçe Beko ile 8 maça çıkan 1,88 metre boyundaki oyuncu, 5,8 sayı, 1,7 ribaunt ve 2,7 asist ortalamaları yakaladı.
Etiketler: Basketbol
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