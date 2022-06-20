Filenin Sultanları'ndan beşinci galibiyet
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nin ikinci haftasının dördüncü maçında Güney Kore ile karşılaştı. Filenin Sultanları, rakibini 3-1 yenerek ligdeki beşinci galibiyetini aldı.
FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci haftanın dördüncü maçında Güney Kore ile kozlarını paylaştı.
Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki Nilson Nelson Gymnasium Salonu'nda oynanan maçı 3-1 kazanarak, ligdeki beşinci galibiyetini aldı.
Milletler Ligi'nin üçüncü haftasına Calgary (Kanada), finallerine ise Ankara ev sahipliği yapacak.
Salon: Nilson Nelson Gymnasium
Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Zsolt Tibor Mezoffy (Macaristan)
Güney Kore: Heejin Kim, Kang Sohwi, Jung, Park, Lee, Yeum (Git, Park, Hwank)
Türkiye: Cansu Özbay, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Tuğba Şenoğlu)
Setler: 25-20, 13-25, 19-25, 15-25
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