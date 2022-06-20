Kocaeli, geleneksel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

27'ncisi düzenlenen Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri'ne yoğun ilgi vardı.

Kıran kıran mücadelelere sahne olan müsabakaların finalinde Ali Gürbüz ile Fatih Atlı karşı karşıya geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Rakibini yenen Ali Gürbüz başpehlivanlığı kazanan isim oldu.

Müsabakalarda dereceye giren güreşçilere madalya ve kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

"Güreşe gönül verenler artıyor"

Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Taşçı, "Yaptığımız organizasyonlarda 800, 1000, 1200, 1300'e yakın pehlivan katılımı oluyor. Bundan da tabii çok büyük bir mutluluk duydum çünkü ata sporumuza gönül veren gençlerimizin artması tarihimize, kültürümüze, örfümüze, adetimize daha çok sahip çıkan gençlerin çoğaldığını gösterir" diye konuştu.