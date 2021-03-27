Avcılık ve Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcuların başkent Yeni Delhi’deki organizasyonda müsabakaları sona erdi.

Türkiye'yi "Trap Karışık Takım" kategorisinde temsil eden Yavuz İlnam ve Safiye Sarıtürk, finalde attıkları 38 puanla bronz madalya kazandı.

"10 Metre Havalı Tabanca Erkekler" kategorisinde İsmail Keleş 562 puan, "10 Metre Havalı Tabanca Kadınlar" kategorisinde Şevval İlayda Tarhan, sıralama müsabakasını 564 puanla tamamladı.

"10 Metre Havalı Tabanca Karışık Takım" kategorisinde İsmail Keleş ve Şevval İlayda Tarhan, 379 puan toplayarak bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı. İsmail ve Şevval, madalya maçında 17 puan atarak 4. oldu.

"Trap Kadınlar" kategorisinde Safiye Sarıtürk, sıralama müsabakasında attığı 113 puanla finale çıktı. Sarıtürk, finalde 29 puan atarak 4'üncülüğü elde etti.

"Trap Erkekler" kategorisinde Yavuz İlnam, sıralama karşılaşmasını 109 puanla 25'inci, "25 Metre Rapid Tabanca" kategorisinde yarışan Özgür Varlık ise 576 puanla sıralama müsabakasını 7'inci bitirdi.

Organizasyon, 29 Mart Pazartesi günü sona erecek.