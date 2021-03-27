Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu sahaya indi. İlk antrenmanında birlik, beraberlik ve aidiyet mesajları veren sarı lacivertlilerin yeni teknik patronu, milli aranın ardından tüm takım döndüğünde taktik çalışmalara başlayacak.

Şimdilik güç ve kondisyon çalışmalarına ağırlık veren Belözoğlu, Yukatel Denizlispor maçına kadar takımın performansını yükseltmeyi hedefliyor.

Sarı lacivertlilerde sakatlıkları süren Mesut Özil, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile birlikte Covid-19 testleri pozitif çıkan oyuncular, son antrenmanda yer almadı. Sezonu kapatan Perotti dışındaki isimler bir süre daha takımdan uzak kalacak.

İlk 15 gün pro lisansa ihtiyaç duymayacak

Diğer yandan kulüpteki mevcut teknik heyetle devam etmeyi planlayan Emre Belözoğlu, ihtiyaç duyması durumunda antrenör konusunda takıma yeni isimler de katacak.

Pro Lisans konusunu yine Tahir Karapınar’la çözmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçına yakın bir tarihte tecrübeli ismi teknik sorumlu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirmeyi planlıyor.

Emre Belözoğlu, bildirimi takip eden 15 gün boyunca oynanacak tüm maçlarda pro lisansa ihtiyaç duymadan kulübede yer alabilecek Belözoğlu bu süreçte maç önü, maç sonu röportajları ve basın toplantılarına da katılabilecek.