Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 14:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücülerden bir altın bir gümüş madalya
Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Tuncel altın, Sanberk Yiğit Oktar, Tolga Temiz, Atakan Malgil ve Batuhan Filiz'den oluşan 4x200 Bayrak Takımı da gümüş madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbestte 8.28.32'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.
Sanberk Yiğit Oktar, Tolga Temiz, Atakan Malgil ve Batuhan Filiz'den oluşan 4x200 Metre Serbest Bayrak Takımı da 7.20.99'luk derecesiyle gümüş madalya elde etti.
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