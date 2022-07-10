Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Bükreş'te düzenlenen şampiyonada milli yüzücü Merve Tuncel, 800 metre serbestte 8.28.32'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Sanberk Yiğit Oktar, Tolga Temiz, Atakan Malgil ve Batuhan Filiz'den oluşan 4x200 Metre Serbest Bayrak Takımı da 7.20.99'luk derecesiyle gümüş madalya elde etti.