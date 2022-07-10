7. dakikada Galatasaray öne geçti. Emre Akbaba'nın topuk pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Oğulcan Çağlayan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

54. dakikada Sturm Graz beraberliği sağladı. Gazibegovic'in sağdan yaptığı ortada penaltı noktası gerisinde topla buluşan Hojlund, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1

57. dakikada Sturm Graz öne geçti. Abdülkerim Bardakcı'nın ceza sahasında uzaklaştıramadığı topu sağ çaprazda önünde bulan Hierlander, hemen yanındaki Horvat'ı gördü. Horvat da meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Hojlund'a verdi. Bu futbolcu da yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray ilk hazırlık maçından 2-1 mağlup ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Okan Buruk'un ilk maçı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımda uzun yıllar forma giyen ve yeni sezon için teknik direktörlüğe getirilen Okan Buruk, ilk sınavını Sturm Graz ile oynanan hazırlık maçında verdi.

Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı da sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Hazırlıklara geç katılanlar maçta oynamadı

Galatasaray'da milli takımlarda görev yaptıkları için yeni sezon hazırlıklarına geç katılan oyuncular maçta forma giymedi.

Sarı-kırmızılı futbolcular Fernando Muslera, Victor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Mustafa Muhammed'in yanı sıra yeni transfer Kazımcan Karataş da maçın kadrosunda yer almadı.

Gurbetçi taraftarlardan yoğun ilgi

Gurbetçi taraftarlar, Galatasaray'ın Sturm Graz ile oynadığı hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi.

Avusturya ve çevre ülkelerde yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka için Graz'a geldi. Merkür Arena'da kendilerine ayrılan tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Karşılaşmayı 7 bin 562 biletli seyircinin takip ettiği açıklandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Merkur Arena

Hakemler: Rene Eisner, Robert Steinacher, Gerald Bauernfeind (Avusturya)

Sturm Graz: Siebenhandl, Gazibegovic (Dk. 87 Nelson), Affengruber, Wüthrich, Schnegg, Hierlander, Stankovic, Horvat (Dk. 80 Schendl), Prass, Jantscher (Dk. 87Fuseini), Hojlund

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui (Dk. 70 Ali Turap Bülbül), Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 87 Metehan Baltacı), Van Aanholt (Dk. 70 Hamza Yiğit Akman), Taylan Antalyalı (Dk. 70 Diagne), Aytaç Kara (Dk. 87 Efe Akman), Morutan (Dk. 46 Ömer Bayram), Emre Akbaba (Dk. 78 Eren Aydın), Emre Kılınç (Dk. 78 Gomis), Oğulcan Çağlayan (Dk. 87 Beknaz Almazbekov)

Goller: Dk. 7 Oğulcan Çağlayan (Galatasaray), Dk. 54 ve 57 Hojlund (Sturm Graz)

Sarı kart: Dk. 89 Schnegg (Sturm Graz)

Okan Buruk: Gelişimimizi devam ettiren bir maç olarak görüyorum

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya'da gerçekleştirdikleri kampın yoğun geçtiğini belirtti.

"Özellikle oyuncularımızın performanslarını yukarı çekmeye çalışıyoruz. 27 Haziran'da hazırlıklara başladığımız bir grup vardı. Bu maçta onları kullandık. Milli takımdan izinli dönen oyuncularımızı bugün kullanmadık. Bizim için en değerlisi akademimizden 7 oyuncunun burada sahada yer almasıydı. Bu bizi çok mutlu etti."

Okan Buruk, maçın önemli bir bölümünde iyi oynadıklarını dile getirdi.

"Özellikle ilk 45 dakikayı iyi geçtik. Bu yorgunluğu bekliyordum. Dün çift antrenman yaptık, bu sabah da antrenmanımız oldu. Oyuncuların düşüşünü bekliyordum. Normal, bu ilk hazırlık maçımız. O yüzden sonuca bakmıyorum. Elbette her maçımızı kazanmak istiyoruz ama bunu da gelişimimizi devam ettiren bir maç olarak görüyorum. İyiyi, kötüyü hepsini görüyoruz. Bu da bizim için önemli. İnşallah en kısa zamanda diğer oyuncularımızla birlikte takımımızı hazır hale getireceğiz."

Buruk, yorgunluğun hatalara neden olduğunu anlattı.

"Bu hatalar olacak. Özellikle sezon başında olsun. Bunları lige bırakmamak lazım. Diğer yandan 4-5 maç oynayan ve önde baskıyı iyi yapan bir takımla oynadık. Hatalar olacak ama bunları sezon başındaki yorgunluğa da biraz bağlamak gerekiyor. Oyuncularımızın mental, fiziksel ve taktiksel gelişimlerini tamamlayacağız."

[Fotoğraf: AA]

"Sergio Oliveira lider yapıda bir oyuncu"

Okan Buruk, kadrolarına dahil ettikleri Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

"Geçen sene Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanan bir oyuncu. Lider yapıda bir oyuncu. Kaliteli, ayakları düzgün, dikine pasları doğru oynayan bir oyuncu. Kadromuzda o bölgede bir gelişim istiyoruz. Bugün o bölgede Hamza Akman oyuna girdikten sonra bizi ümitlendirdi. Bazen de içimizden oyuncular çıkartacağız. İyi bir transfer olarak görüyoruz."

Buruk, yönetimin de kendilerinin ve taraftarların istediği yolda doğru adımlar attığını ve elinden geleni yaptığını belirtti.

"Onlara teşekkür ederim. Biz de kadromuzu güçlendirdiğimiz oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız. Transfer devam edecek. İnşallah en kısa sürede eksiklerimizi tamamlarız."

Buruk, iyi bir takım olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Kısa zamanda bu takım ruhunu ortaya koymayı umuyorum. İnşallah bunu da sağlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Okan Kocuk: Hedef en yukarısı, şampiyon olmak ve kupayı almak

Galatasaray kalecisi Okan Kocuk, Avusturya'da yaptıkları kampın yorucu ve keyifli geçtiğini anlattı.

"Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Hoca geldiğinden beri tam bir aile ortamı oldu. Çok keyifli ve yorucu antrenmanlar geçiriyoruz. Ama genel olarak kamp güzel geçiyor."

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Okan Kocuk, bu sezon Avrupa kupalarında yer alamayacaklarını hatırlattı.

"Avrupa'da yokuz ama Galatasaray nerede olursa olsun hedef her zaman en üst seviyedir. İyi hazırlanıyoruz, transferler de gelecektir. Takımdaşlık da çok iyi. Okan hocamızın da gelmesiyle güzel bir ortam oluştu. Tabii hedef en yukarısı, şampiyon olmak ve kupayı almak. Onun için sahada var gücümüzle çalışacağız. Umarım sezon sonu hedefimize ulaşırız."

Okan Kocuk, Galatasaray formasını terletmenin gururunu yaşadığını belirtti.

"Burada olabilmek için kiralık gitmiştim. Daha güçlü dönebilmek için. Sahada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Önümde Muslera var. Bu ligin çok önemli bir kalecisi. Ben oynadığımda o bana çok yardımcı oluyor. Tecrübelerini aktarmaya çalışıyor. Biz, arma için savaşıyoruz. Birlik içinde olmamız gerekiyor. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalışıyor. Ben de bugün en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak takım olarak henüz hazır değiliz."