Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin son gününde, milli yüzücü Sanberk Yiğit Oktar, 200 metre karışıkta, açık yaş ve 17-18 yaş kategorilerinde 02.00.61 derecesi ile kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları sona erdi.