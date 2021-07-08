Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli yüzücü Mert Kılavuz, gençlerde Avrupa şampiyonu oldu
[Fotoğraf: Fenerbahçe]
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500 metre serbest stilde Mert Kılavuz altın, Yiğit Aslan bronz madalyanın sahibi oldu.
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen şampiyonada, erkekler 1500 metre serbest stilde iki milli sporcu kürsüde yer aldı.
Milli yüzücülerden Mert Kılavuz 15.02.22'lik derecesiyle Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, Yiğit Aslan 15.05.08 ile bronz madalya elde etti.
Gümüş madalyayı ise 15.02.28'lik zamanıyla Macar David Betlehem kazandı.
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