Haber Giriş: 8 Temmuz 2021 Perşembe 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
EURO 2020 finalini Björn Kuipers yönetecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalini Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz Pazar günü Wembley Stadı'nda oynanacak final mücadelesine 48 yaşındaki Kuipers'in atandığı belirtildi.
Karşılaşmada Kuipers'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. İspanyol Carlos Del Cerro Grande ise maçın dördüncü hakemi olarak görev alacak.
UEFA organizasyonlarında daha önce 6 kez final yöneten Kuipers, Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde düdük çalan ilk Hollandalı hakem olacak.
Etiketler: Euro2020
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