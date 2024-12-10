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Spor
AA 10.12.2024 21:58

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, dünya üçüncüsü oldu

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Dünya Kısa Kulvar Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Milli yüzücü Kuzey Tunçelli, dünya üçüncüsü oldu

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, 17 yaşındaki milli yüzücünün, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleşen şampiyonada 1500 metre serbest stilde final yüzdüğü belirtildi.

Milli sporcunun, yarışı 14.20.64'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kırarak üçüncü sırada bitirdiği ifade edildi.

Bronz madalyayla tarihi bir başarı elde eden Kuzey'in aynı zamanda 17, 18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekoru kırdığı kaydedildi.

Şampiyonada mücadele eden Berke Saka'nın ise 200 metre karışık finalinde 01.53.29'luk zamanıyla 19+ yaş Türkiye rekoru kırarak dünya 7'ncisi olduğu aktarıldı.

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