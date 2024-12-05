Antrenörlük mesleğine 'Ulusal Meslek Standardı' geliyor

Mesleki Yeterlilik Kurumunda yapılan imza törenine Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ile MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan katıldı. Protokol ile antrenörlük mesleğinin tanımı ve standartlarının ulusal ve uluslararası düzeyde belirlenmesi amaçlanıyor.

Antrenörlük mesleğinin ulusal ve uluslararası standartlara kavuşturulmasının önemine vurgu yapan Spor Hizmetleri Genel Müdürü Çakır, MYK ile yapılan iş birliğinin ülkenin spor alanındaki rekabet gücünü artırarak, antrenörlerin yetkinliklerini uluslararası düzeyde tanınır hale getireceğini belirterek, "Bu çalışmalar, sporun her kademesinde kaliteyi artıracak ve antrenörlerimizin daha geniş fırsatlara erişimini kolaylaştıracaktır" dedi.

Antrenörlük mesleğinin tanımı ve standartları ulusal düzeyde belirlenecek

Protokol, 22 Nisan 2022'de yürürlüğe giren "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu" kapsamında yapılan düzenlemeler, spor elemanlarının mesleki standartlarının, yeterliliklerinin ve belgelendirme süreçlerinin kalite güvencesi altında yürütülmesini kapsıyor.

Bu kapsamda, antrenörlük mesleğine ilişkin ulusal meslek standartlarının belirlenmesi, uluslararası düzeyde geçerli bir belgelendirme sisteminin oluşturulması ve federasyonlar arasında uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.