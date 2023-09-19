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Spor
İHA 19.09.2023 10:51

Milli yüzücü İrem Avrupa'dan 5 madalya ile döndü

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenim gören milli yüzücü İrem Özdemir, İtalya’da down sendromlu sporculara özel olarak düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 4 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Milli yüzücü İrem Avrupa'dan 5 madalya ile döndü
[Fotograf: İHA]

Egeli sporcu, 50 metre ve 200 metre kurbağa, 100 metre kelebek, 200 metre bireysel karışık yarışlarında gümüş madalya, 50 metre kelebek kategorisinde ise bronz madalya kazandı.

150’ye yakın madalya

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İrem Özdemir’in yakaladığı başarından ötürü gurur duyduklarını ifade etti.

“Spor Bilimleri Fakültemiz Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi İrem Özdemir, İtalya’da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda katıldığı 8 yarıştan 5 madalya kazandı. Ege Üniversitesi olarak özel gereksinimli öğrencilerimizin eğitimlerine ayrı bir önem gösteriyoruz. Bu bakımdan İrem’in başarısı bizleri oldukça gururlandırdı. Egeli sporcular her dalda ulusal ve uluslararası başarılar elde etmeyi sürdürüyor. Kariyeri boyunca 150’ye yakın madalya sahibi olan Down Sendromlu yüzücümüz İrem Özdemir’i ve antrenörlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Down Sendromlu sporcular için özel olarak bu yıl İtalya’da düzenlenen SUDS 2023’te sporcular; atletizm, yüzme, artistik yüzme, basketbol, futsal, judo, tenis ve masa tenisi branşlarında mücadele verdi.

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