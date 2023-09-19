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Spor
AA 19.09.2023 10:29

Filenin Sultanları olimpiyat elemelerinde Arjantin ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde B Grubu'ndaki dördüncü maçında 20 Eylül Çarşamba günü Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Filenin Sultanları olimpiyat elemelerinde Arjantin ile karşılaşacak
[Fotograf: AA]

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 07.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden ay-yıldızlı ekip, Peru'yu da 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya ve 5. Brezilya'nın yanı sıra Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Arjantin Filenin Sultanları Voleybol
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