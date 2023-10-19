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Spor
AA 19.10.2023 17:00

Milli yasta hentbol müsabakalarında saygı duruşu yapılacak

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla ilan edilen 3 günlük milli yasta, liglerde oynanacak maçların öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını açıkladı.

Milli yasta hentbol müsabakalarında saygı duruşu yapılacak

THF'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İsrail tarafından sivillere yönelik olarak gerçekleştirilen ve son olarak 17 Ekim 2023 tarihinde bir hastaneye yapılan saldırılar sonucunda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla üç gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 21 Ekim 2023 Cumartesi günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür." kararı hatırlatılarak şu görüşlere yer verildi:

"Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından milli yas kararı gereğince; Filistin halkının acılarını paylaşmak maksadıyla 19-21 Ekim 2023 tarihlerinden oynanacak olan tüm hentbol müsabakalarında bayrakların yarıya çekilmesi, müsabaka öncesi 1 dakikalık saygı duruşu, sporcuların müsabakalara kollarında siyah bant takarak çıkmaları ve müsabakalar esnasında müzik yayını yapılmaması kararlaştırıldı."

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