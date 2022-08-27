Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 03:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez yarı finale yükseldi
[Fotograf: TRT SPOR]
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, İsviçre'de düzenlenen W25 Verbier Open By Rado Turnuvası'nda adını yarı finale yazdırdı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli tenisçi, çeyrek finalde İsviçreli raket Fiona Ganz'ı 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.
Zeynep Sönmez, yarı finalde ev sahibi ülkeden 6 numaralı seri başı Arlinda Rushiti ile karşılaşacak.
Etiketler: Milli Sporcular
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