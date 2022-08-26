Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 23:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
[Fotoğraf: @Fenerbahce/Twitter]
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 29 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Austria Wien maçına ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Serdar Aziz ve Joshua King günü bireysel çalışmalarla geçirdi.
Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
https://t.co/iLES0e4DuF Konyaspor maçı hazırlıklarına başladık! ???? pic.twitter.com/sUS63Qob5a— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 26, 2022
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig
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