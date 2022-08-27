Süper Lig'de 4. haftanın açılışı maçında Gaziantep FK ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Hatay'da oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 5-2 kazandı.

Gaziantep'e galibiyeti getiren goller, 28, 54 ve 73. dakikalarda Joao Figueiredo, 58. dakikalarda Tomas Pekhart ve 67. dakikada Angelo Sagal'dan geldi.

Antalyaspor'un 2 golünü de Haji Wright kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alan Gaziantep FK puanını 10'a yükseltti.

Ligde Nuri Şahin yönetiminde deplasmanda 9 maç sonra yenilgi yüzü gören Antalyaspor 6 puanda kaldı.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Antalyaspor ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Önemli anlar: İlk yarı

9. dakikada Antalyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Wright'ın ceza sahası içerisinde vuruşunda, top direğin üzerinden auta gitti.

15. dakikada Antalyaspor'un geliştirdiği atakta Fredy'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Wright, kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Wright'ın vuruşunda kaleye giden topu savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada Gaziantep FK'nın Maxim ile sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içeresinde topla buluşan Ertuğrul Ersoy'un kafa vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı kontrol etti.

GOL 29. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Antalyaspor kalecisi Boffin'in hatalı pasında top Markovic'in önünde kaldı. Markovic'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Figueriedo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

GOL 30. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Fredy'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan ve kaleci Günay Güvenç'le karşı karşıya kalan Wright, topu filelere attı: 1-1

GOL 40. dakikada Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Wright, topu kaleci Günay Güvenç'in solundan ağlarla buluşturdu. Hakem Suat Arslanboğa yan hakemin ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği golü Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yapılan incelemenin ardından geçerli saydı: 1-2

Antalyaspor mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

53. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası giren Gökdeniz Bayrakdar'ın çektiği sert şutta, top direğin üzerinden auta çıktı.

GOL 54. dakikada Gaziantep FK yeniden beraberliği yakaladı. Antalyaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top Kitsiou'nun önünde kaldı. Kitsiou'nun pasında arka direkte topla buluşan Figueriedo'nun şutunda top ağlarla buluştu: 2-2

GOL 58. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Sol kanattan geliştirilen atakta Sagal'ın ceza sahası içerisine yaptığı sert ortada Pekhart'ın savunmadan sekerek dokunduğu top filelere gitti. Hakem Suat Arslanboğa ofsayt gerekçesiyle bir süre beklettiği golü, Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında yapılan incelemenin ardından geçerli saydı: 3-2

63. dakikada Gaziantep FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Maxim'in ceza sahasına aktardığı topa Sagal'ın vuruşunda top kaleci Boffin'den geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

GOL 67. dakikada Gaziantep FK farkı 2'ye çıkardı. Gaziantep FK'nın kontraatağında kendi yarı sahasından topu kazanarak kaleci Boffin'le karşı karşıya kalan Sagal'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2

GOL 73. dakikada savunmanın hatasında orta sahada topu önünde bulan Figueriedo, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu: 5-2

Karşılaşma Gaziantep FK'nın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Suat Arslanboğa, Bilal Gölen, Furkan Ürün

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Furkan Soyalp (Dk. 45 Abdulkadir Parmak), Jevtovic (Dk. 87 Stankovski), Hanousek, Mirza Cihan (Dk. 45 Sagal), Maxim, Markovic (Dk. 45 Pekhart), Figueriedo (Dk. 77 Veliu)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı (Dk. 69 Ghacha), Güray Vural, Kudriashov, Veysel Sarı, Fernando (Dk. 77 Ufuk Akyol), Fredy, Wright, Luiz Adriano, Gökdeniz Bayraktar (Dk. 66 Soner Aydoğdu), Larsson (Dk. 66 Hakan Özmert),

Goller: Dk. 29, 54 ve 73 Figueriedo, Dk. 58 Pekhart, Dk. 67 Sagal (Gaziantep FK), Dk. 30 ve 40 Wright (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 59 Fernando, Dk. 90+3 Soner Aydoğdu (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 66 Maxim, Dk. 67 Djilobodji, Dk. 71 Figueriedo (Gaziantep FK)