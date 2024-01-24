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Spor
DHA 24.01.2024 17:47

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez WTA'de ana tabloya yükselen ikinci Türk kadın sporcu oldu

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez, WTA 500 Brisbane International turnuvasında ana tabloya yükselen ikinci Türk kadın sporcu oldu.

Milli Tenisçi Zeynep Sönmez WTA'de ana tabloya yükselen ikinci Türk kadın sporcu oldu

Senenin ilk Grand Slam turnuvası Avustralya Açık Tenis Şampiyonası'nda ise ana tabloya kalma sürecinde finale kadar üstün bir mücadele sergiledi.

Zeynep Sönmez, Avustralya'da düzenlenen WTA 500 Brisbane International turnuvasının eleme ilk tur maçında 137 numara Heather Watson'ı 3-6, 6-1, 6-3 yenerek ikinci tura yükseldi.

Sporcumuz eleme final turunda 1 numaralı seri başı, dünya 90 numarası Aliaksandra Sasnovich'i 6-4, 7-5 yenerek adını ana tabloya yazdırdı.

Zeynep ana tablo ilk turda dünya 55 numarası Fransız Clara Burel ile eşleşti ve 4-6, 2-6 'lik setlerle kaybederek turnuvaya veda etti. Zeynep turnuvadaki bu performansı ile WTA 500 kategorisindeki bir tenis turnuvasında ana tabloya yükselen ikinci Türk kızı oldu. Zeynep bu turnuvadan sonra Dünya 155 numaraya yükseldi.

Milli tenisçi hemen ardından Avustralya Açık Tenis Şampiyonası elemelerinin birinci turunda dünya #227 sırasındaki You Xiaodi'yi eledi. İkinci turda dünya #124 sırasındaki Olga Denilovaic'i eledi. Akabinde final turunda İsviçreli Lulu Sun'la karşı karşıya geldiği müsabakada turnuvaya veda etti. Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık Tenis Şampiyonası elemelerine katılan 21 yaşındaki Sönmez, kadınlar dünya sıralamasının 160'ıncı basamağında yerini aldı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın final turunun ardından yaşadığı heyecanı dile getiren milli sporcu; "Kariyerimde ilk defa bu turnuvaya katılmak heyecan vericiydi. ASICS gibi Dünyaca tanınan bir marka ile bu yolda ilerlemek benim için çok önemli. Uzun soluklu bir mücadelenin sonunda yeni hedefler koymak için hazırım" dedi.
 

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