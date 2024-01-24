Antalyaspor sahasında kazandı

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda hakem Turgut Doman'ın yönettiği karşılaşmayı, ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Karşılaşmanın ilk golünü 13. dakikada Sivasspor'dan Koita atarken, Antalyaspor'un gollerini 28. dakikada penaltıdan Adam Buksa ve 45. dakikada Dario Saric kaydetti.
Antalyaspor, aldığı bu galibiyetle 33 puanla ve maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi.
EMS Yapı Sivasspor ise 26 puanla 13. sırada kaldı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
1. dakikada Bytyqi’nin sol kanttan penaltı noktası üzerine ortasında Saric’in şutu kalecide kaldı.
4. dakikada Saric’in savunma arkasına attığı topta Buksa’nın kalecinin üzerinden aşırma bir vuruş yaptı. Savunmada Mehmet Albayrak, kaleyi giden topu kafayla kornere attı.
12. dakikadan orta sahadan aldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Koita'nın şutunda kaleci son anda topu kornere çeldi.
GOL - 13. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Appindangoye’nin kafa vuruşunda topu önünde bulan Koiata diziyle meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
22. dakikada Safuri’nin sağ kanattan kullandığı köşe atışında Buksa’nın kafa vuruşunu defans çizgi üzerinden çıkardı. Turgut Doman, VAR uyarısı sonrası izlediği pozisyonda Buksa’nın kafa vuruşunda formasından çekildiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.
GOL - 27. dakikada beyaz noktanın başına geçen Adam Buksa topu filelere gönderdi. 1-1
GOL - 45+3. dakikada Safuri'nin sağ kanattan yerden ortasında Sivassporlu savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı top, kaleyi karşıdan gören bir noktada bulunan Saric'in önünde kaldı. Saric'in bekletmeden yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.
49. dakikada soldan ceza sahasına giren Buksa’nın sert şutunu kaleci Ali Şaşal çıkardı.
69. dakikada savunmada Güray Vural’ın kaptırdığı topta Manaj araya girip pasını Barrow’a aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinden vuruşunu kaleci Leite kurtardı.
77. dakikada Kerem Atakan Kesgin’in penaltı noktasına ortasında Camara’nın kafa vuruşunda kaleci Leite topu kornere çeldi.
86. dakikada Güray'ın sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Milosevic'in şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Antalyaspor: Leite, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Bytyqi (Milosevic dk. 79), Safuri (Van de Streek dk. 87), Saric (Erdal Rakip dk. 79), Larsson, Buksa (Assombalonga dk. 90)
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Emre Gökay dk. 87), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Mehmet Albayrak, Poungouras, Abdülkadir Parmak (Burak Kapacak dk. 65), Emrah Başsan (Kerem Atakan Kesgin dk. 65), Manaj, Koita (Barrow dk. 46)
Goller: Koita (dk. 13) (Sivaspor), Buksa (dk. 27 pen.), Saric (dk. 45+3) (Antalyaspor)
Sarı kart: Poungouras (Sivasspor), Bahadır Öztürk, Safuri (Antalyaspor)
Stat: Corendon Airlines Park Antalya Stadı
Hakemler: Turgut Doman, Mustafa Sönmez, Hakan Karabalcık