Fenerbahçe 90+4’te hayata döndü

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda hakem Abdulkadir Bitigen’in yönettiği karşılaşmayı, Fenerbahçe 1-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.

Joao Figueiredo kırmızı kart görmesinden sonra ikinci yarıyı 10 kişi oynayan RAMS Başakşehir, 90+4. dakikada gelen penaltı golüyle yıkıldı.

Lider Fenerbahçe, aldığı galibiyetle 57 puana yükseldi.

RAMS Başakşehir ise maç fazlası ve 27 puanla 10. sırada kaldı.

Ligin ilk yarısında oynanan ilk karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazanmıştı.

Vincenzo Montella, karşılaşmayı tribünden takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, yardımcılarıyla birlikte karşılaşmayı tribünden takip etti.



[Fotoğraf: DHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

22. dakikada Fenerbahçe tehlikeli geldi. Başakşehir ceza alanına gönderilen ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu Tadic, Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

27. dakikada soldan kazanılan korner atışını Szymanski kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortaya Dzeko kafayı vurdu, kaleci Volkan Babacan uzanarak topu kontrol etti.

29. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Oosterwolde, kayarak düşünce meşin yuvarlak Piatek'te kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden yerden vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.

41. dakikada Başakşehir savunmasından seken top ceza sahası içi sağ çaprazında Krunic'de kaldı. Bu futbolcunun pasında topla buluşan Dzeko'nun plase şutunda kaleci Volkan Babacan uzanarak meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

44. dakikada Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Dzeko, penaltı noktası üzerindeki Tadic'e ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda top direğin hemen yanından auta gitti.

45+5. dakikada Oosterwolde'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortaya Dzeko bekletmeden vurdu ancak kaleci Volkan Babacan topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

58. dakikada Tadic’in sol kanattan pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Dzeko, bekletmeden pasını Szymanski’ye aktardı. Bu oyuncunun sert şutunda top üstten auta gitti.

70. dakikada Mert Müldür’ün pasında Batshuayi ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun ceza sahası içi sağ çaprazında dar açından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

73. dakikada hızlı gelişen atakta Ferdi Kadıoğlu sol kanattan pasını ceza sahası içindeki Cengiz Ünder’e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz’in ceza sahası içi sağ çaprazından şutunda top yakın direk dibinden dışarı gitti.

90. dakikada Emre Mor’un pasında Szymanski’nin ceza sahası yayından vuruşunda top Onur Ergün’ün eline çarptı. Hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada Keny hakem Abdülkadir Bitigen’e yoğun itirazının ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL - 90+4. dakikada penaltıyı kullanan Batshuayi, kaleci Volkan Babacan’ın sağına yaptığı sert vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1

90+8. dakikada Cengiz Ünder’in pasında Dzeko, ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti, top direkten döndü.

Karşılaşmayı konuk elip 1-0 kazandı.

Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Ömer Ali Şahiner (Emirhan İlkhan dk. 33), Berkay Özcan, Figueiredo, Piatek (Keny dk. 59)



Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek (Batshuayi dk. 58), Krunic, İrfan Can Kahveci (Cengiz Ünder dk. 58), Szymanski, Tadic (Emre Mor dk. 86), Dzeko



Gol: Batshuayi (dk. 90+4 pen.) (Fenerbahçe)

Kırmızı kartlar: Figueiredo (dk. 45+2), Keny (dk. 90+3) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Ba, Onur Ergün, Dubois, Lima, Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), İsmail Yüksek, Oosterwolde, Batshuayi, Emre Mor (Fenerbahçe)

Stat: Başakşehir Fatih Terim Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Erdem Bayık, Anıl Usta