Haber Giriş: 18 Nisan 2021 Pazar 16:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Yankı Erel Rusya'da birinci oldu
Milli tenisçi Yankı Erel, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen M15 Grand Palace Kupa'sında birincilik elde etti.
Türkiye Tenis Federasyonu milli tenisçinin başarısını sosyal medya hesabından duyurdu.
"Yankı Erel M15 Grand Palace Cup'ta finale kadar set kaybı yaşamadan gelen ev sahibi ülkeden 5 numaralı seri başı Savriyan Danilov'u 6-1, 6-4 yenerek ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti."
Yankı Erel Rusya'da şampiyon— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) April 18, 2021
M15 Grand Palace Cup'ta finale kadar set kaybı yaşamadan gelen @yankierel_ ev sahibi ülkeden 5 numaralı seri başı Savriyan Danilov'u 6-1, 6-4 yenerek ikinci tekler şampiyonluğunu elde etti pic.twitter.com/FCcrsPLgf1
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