Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 yendi. Sarı-lacivertli ekip, lider Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 2'ye indirdi.
Medipol Başakşehir 18. dakikada Ömer Ali Şahiner ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 40. dakikada Attila Szalai'nın attığı golle skoru eşitledi. İlk yarı 1-1 sona erdi.
Dimitrios Pelkas 57. dakikada Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golü ağlarla buluşturdu.
Maçın 60. dakikasında Medipol Başakşehirli futbolcu Mahmut Tekdemir ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Başakşehir'de Edin Visca 88. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. 16. yenilgisini alan turuncu-lacivertliler, 33 puanda kalarak küme düşme hattından çıkamadı.
Yenilmezlik serisini beş maça çıkartan Fenerbahçe puanıı 69'a yükseltti. Sarı-lacivertli takım, Medipol Başakşehir'i yenerek lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
6. dakikada sağdan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın arka direğe ortasında Aleksic'ten seken top penaltı noktasının solunda Giuliano'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
GOL - 18. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Fenerbahçe'nin kullandığı kornerde kaptığı topla hızlı çıkan Visca, sağdan bindiren Ömer Ali Şahiner'i gördü. Ömer Ali'nin uzaktan sert vuruşunda top sağ köşeden ağlarla buluştu. 1-0.
24. dakikada Caner Erkin'in hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Pelkas'ın yerden şutunda kaleci Volkan Babacan topu son anda çıkardı.
36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Valencia, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Valencia'nın şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere çıktı.
GOL - 40. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Hücumun solundan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Ozan Tufan'ın kafayla sektirdiği meşin yuvarlağı arka direkte Szalai boş kaleye gönderdi. 1-1.
Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
54. dakikada Mert Hakan'ın sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Volkan topu kontrol etti.
55. dakikada Tolga, ceza alanı önünde müsait durumda sert vurdu ama meşin yuvarlak üstten auta gitti.
GOL - 57. dakikada Fenerbahçe atağında ceza alanında sol çaprazda Ozan'ın pasıyla topla buluşan Pelkas uzak köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi. 1-2
KIRMIZI KART - 60. dakikada Başakşehir'de Mahmut, Valencia ili girdiği tartışma sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
67. dakikada İrfan Can'ın sağ çaprazdan sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.
72. dakikada soldan son çizgiye inen Ömer Ali, topu altıpasa gönderdi. Fenerbahçe savunmasından seken topu önünde bulan Aleksic'in vuruşunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı çeldi. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.
VISCA PENALTI KAÇIRDI - 87. dakikada Gulbrandsen, kaleci Harun tarafından düşürülünce hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 88. dakikada penaltıyı kullanan Visca'nın vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Ndayishimiye, Cemali Sertel (Dk. 32 Uğur Uçar), Tolga Ciğerci (Dk. 85 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir, Visca, Giuliano (Dk. 66 Mehmet Topal), Aleksic (Dk. 85 Fredrik Gulbrandsen), Crivelli (Dk. 66 Nacer Chadli).
Fenerbahçe: Harun Tekin, Nazım Sangare (Dk. 76 Sinan Gümüş), Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin (Dk. 61 Filip Novak), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 61 Luiz Gustavo), Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas, Valencia (Dk. 85 Mame Thiam).
Goller: Dk. 18 Ömer Ali Şahiner (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Szalai, Dk. 57 Dimitrios Pelkas (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 18 Mert Hakan Yandaş, Dk. 60 Enner Valencia, Dk. 90+2 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Dk. 29 Mahmut Tekdemir, Dk. 38 Ndayishimiye (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 60 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir)