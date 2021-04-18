Aykut Kocaman, deplasmanda 2-0 kaybettikleri Gaziantep mücadelesinde ilk 11'de yer alan Alexandru Epureanu, Deniz Türüç, Uğur Uçar ve Demba Ba'nın yerine Ömer Ali Şahiner, Aleksic, Mahmut Tedemir ve Enzo Crivelli'yi sahaya sürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, karşılaşmaya Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Carlos Ponck, Youssuf Ndayishimiye, Cemali Sertel, Tolga Ciğerci, Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Giuliano, Danijel Aleksic ve Crivelli 11'iyle sahaya çıktı.

Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Leonardo Duarte, Rafael, Mehmet Topal, Epureanu, Berkay Özcan, Nacer Chadli, Fredrik Gulbrandsen ve Uğur Uçar yer aldı.

Medipol Başakşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Deniz Türüç ile tedavileri süren Junior Caiçara, Hasan Ali Kaldırım ve Boli Bolingoli, kadroda yer almadı. Turuncu-lacivertli ekipte teknik direktör Aykut Kocaman, Demba Ba ve Azubuike'ye kadroda yer vermedi.

İrfan Can Kahveci 85 gün sonra Başakşehir'de

Ara transfer döneminde Medipol Başakşehir'den Fenerbahçe'ye transfer olan İrfan Can Kahveci, Başakşehir Fatih Terim Stadı'na 85 gün sonra sarı-lacivertli formayla döndü.

İrfan Can, 23 Ocak'ta turuncu-lacivertli takımın sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı mücadelede forma giymişti.

İrfan, maç öncesinde eski takım arkadaşlarının yanına giderek kısa bir süre sohbet etti.

Emre Belözoğlu teknik adam olarak ilk kez Başakşehir'de

Medipol Başakşehir'de 4 sezon forma giyen Emre Belözoğlu, teknik adam olarak ilk kez turuncu-lacivertli ekibe karşı, takımının başında yer aldı.

Turuncu-lacivertli takımın kaptanlığını da yapan Emre Belözoğlu, teknik adam olarak Fenerbahçe'nin başında saha kenarındaki yerini aldı.

Tolga Ciğerci eski takımına karşı sahada

Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile yollarını ayıran ve Medipol Başakşehir'e transfer olan Tolga Ciğerci, eski takımına karşı mücadele etti.

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Aykut Kocaman, Tolga'ya ilk 11'de görev verdi.