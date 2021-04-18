Denizlispor'da Hakan Kutlu görevinden ayrıldı
Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu, yeşil siyahlı yönetime istifasını sunarak görevinden ayrıldı.
Süper Lig'de son olarak evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 mağlup olan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Hakan Kutlu istifa etti.
Üst üste alınan başarısız sonuçların ardından yönetim kurulu ile toplantı yapan deneyimli teknik adam, yöneticilere istifasını sundu. Yönetimin ise Kutlu'nun istifasını kabul ettiği bildirildi.
Teknik Direktörümüz Hakan Kutlu istifasını yönetim kurulumuza iletmiştir.— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) April 18, 2021
Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir.
Hakan Kutlu ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.#YukatelDenizlispor pic.twitter.com/sjMdID0LRv
Denizlispor'un bu sezon 3'üncü çalıştırıcısı olan Hakan Kutlu, yeşil-siyahlı ekiple 13 maça çıktı. Bu maçlarda 3 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kutlu, 7 mağlubiyet yaşadı.