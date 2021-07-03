Haber Giriş: 3 Temmuz 2021 Cumartesi 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi İpek Öz Polonya'da finale yükseldi
Milli tenisçi İpek Öz, Polonya'da düzenlenen Wroclaw World Cup'ta tek kadınlarda adını finale yazdırdı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yarı finalde 1 numaralı seribaşı Macar Reka Luca Jani'yi 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenen İpek, kariyerinin ilk W25 finaline yükseldi.
Milli tenisçi finalde Chloe Paquet (Fransa)-Miriam Kolodziejova (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
@ipekozz9 Polonya'da finalde— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) July 3, 2021
Wroclaw World Cup'ta 1 numaralı seribaşı Reka Luca Jani'yi 6-4, 6-0 yenen İpek kariyerinin ilk W25 finaline yükseldi
İpek'in finalde rakibi
Chloe Paquet-Miriam Kolodziejova karşılaşmasının kazananı olacak. pic.twitter.com/IdLjfGDicc
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