Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 12:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi İpek Öz Avustralya Açık'a eleme turunda veda etti
[AA arşiv]
Milli tenisçi İpek Öz, Avustralya Açık'a eleme turunda veda etti.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16-29 Ocak tarihlerinde Melbourne kentinde yapılacak organizasyonun eleme turları başladı.
Milli tenisçi İpek Öz, Avustralyalı Destanee Aiava'ya 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek elemelerin ilk turunda elendi.
Etiketler: Avustralya
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