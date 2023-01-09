Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Ayetullah Demir 60 metre engellide Türkiye rekoru kırdı
[AA arşiv]
Bursa'da yapılan Salon Olimpik Deneme Yarışmaları'nda erkekler 60 metre engellide Ayetullah Demir, 20 yaş altı Türkiye rekoru kırdı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen 2023'ün ilk salon olimpik deneme yarışmalarına 583 sporcu katıldı.
Erkekler 60 metre engellide 2004 doğumlu Ayetullah Demir, 7.78'lik derecesiyle kendisine ait 20 yaş altı Türkiye rekorunu geliştirdi.
Ayetullah Demir, 2022 yılının son organizasyonu olan rekor deneme yarışmalarında 60 metre engellide 7.81, 50 metre engellide de 6.62'lik dereceleriyle 20 yaş altı Türkiye rekoru kırmıştı.
Etiketler: Atletizm
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