Erkekler 100 metreyi 2019'da 10.33'lük dereceyle koşarak 23 yaş altı Türkiye rekoru kıran Kayhan, geçen yıl Akdeniz Oyunları ve İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olup, 4x100 metre milli takımında da ter döktü.

Fenerbahçe Kulübünün 24 yaşındaki sporcusu, Dünya Salon Atletizm Turu'nun Çekya'nın Jablonec nad Nisou kentinde 21 Ocak'ta düzenlenecek ilk etabı için davet aldı.

Daveti kabul eden Kayhan, 60 metrede koşacağı organizasyonun hazırlıklarını Adana'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) günde 6 saat yaptığı antrenmanla sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"Çekya'da şampiyonluk bizi beklesin"

Kayhan, derecelerini geliştirmek için idmanlardaki zorluk seviyesini arttırdığını söyledi.

Genç sporcu, dünyanın en hızlı atletlerinin yer aldığı organizasyona çağırılmasından mutluluk duyduğunu belirttti.

"Bu yarışı kazanacağım. Hedefim her zamanki gibi şampiyon olmak. Güzel bir yarış çıkartıp sonrasında sezonu iyi geçireceğiz. Rakiplerim hazır ancak ben onlardan daha fazla hazırım. Çekya'da şampiyonluk bizi beklesin, geliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Kayhan, Dünya Salon Atletizm Turu'nun ardından 28 Ocak'ta Fransa'da, 10-12 Şubat'ta da Berlin'de düzenlenecek özel yarışlara katılacağını ifade ederek, İstanbul'da 2-5 Mart'ta yapılacak 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda da 60 metrede yarışacağını anlattı.

Tüm etkinliklere şampiyonluk hedefiyle odaklandığını ifade eden Kayhan, Fransa'daki Vittel Uluslararası Salon Yarışması'nda 60 metrede birinci olduğu 6.68'lik derecesini geliştirmeyi istediğini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

Sev: Bu yarışmalara dünyanın en seçkin atletleri davet ediliyor

Antrenör Nuray Sev de Kayhan'ın disiplinli ve tecrübeli olduğunu dile getirdi. Sev, sporcunun atletizmde adından söz ettirdiğini kaydetti.

"Kayhan, Türkiye'de sprint dalında elit düzeye yükselen birkaç atletten biri. Olimpiyatları, dünya şampiyonluklarını hedefliyoruz. Bundan dolayı yurt dışından özel davet aldığımız müsabakalar da bizim için önem kazandı. Kayhan, Çekya'dan ilk özel yarış davetini aldı. Orada sezon açılış yarışında koşacak. Bu organizasyonlar çok önemli çünkü bu yarışmalara dünyanın en seçkin, üst düzey atletleri davet ediliyor. Siz de yarış tecrübenizi katlayarak ilerliyorsunuz."