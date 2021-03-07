Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki Altuğ Çelikbilek, kariyerinin ilk ATP Challenger finalinde Belçikalı Zizou Bergs ile karşılaştı.

Elemelerden gelen Bergs, 123 dakika süren çekişmeli finalde Altuğ'u 6-4, 3-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Rusya'daki ilk haftasında ikincilik elde eden Altuğ, haftaya da Grand Palace Championship'te mücadele edecek.