Milli tekvandoculardan 5 madalya

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Avusturya’nın Innsbruck kentinde başlayan şampiyonanın ilk gününde 8 kategoride yarışan milli sporcular, 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya elde etti.

Erkekler serbest stil 17 yaş altı bireysel kategorie milli sporcu Muhammed Çağrı Gülen altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 18-30 yaş bireysel kategorisinde Şeyda Nur Yavuz ile serbest stil 17 yaş üstü pair kategorisinde Gülsena Karakuyulu Ertunç ve Aykut Taşgın ikilisi gümüş madalya kazandı.

Erkekler 18-30 yaş bireysel kategorisinde Muhammed Emir Yılmaz ile kadınlar serbest stil 17 yaş altı bireysel kategorisinde Ecrin Yanıt bronz madalya elde etti.