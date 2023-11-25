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Spor
AA 25.11.2023 22:21

Milli tekvandocular 23'ü altın 59 madalya kazandı

Milli tekvandocular, 23. Balkan Şampiyonası'nda 23 altın, 12 gümüş, 24 bronz olmak üzere 59 madalya kazandı.

Milli tekvandocular 23'ü altın 59 madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen şampiyonada Türk sporcular toplamda 59 madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonada en çok madalya kazanan ülke oldu.

Milli takım adına gençler kategorisinde altın madalya kazanan sporcular şu şekilde:

"Onur Kaan Sarıbudak (45 kilo), Yusuf Ercan (48 kilo), Bekir Osmanoğlu (51 kilo), Selahaddin Eyyüb Çiçek (55 kilo), Ali Tahir Aksoy (59 kilo), Yiğit Özcan (68 kilo), Bahattin Batuhan Baş (78 kilo), Ege Şaşmaztin (+78 kilo), Rüveyda Nur Evin (46 kilo), Fatmanur Öner (52 kilo)."

Şampiyonada, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde milli takım haricinde mücadele eden Türk sporcular altın madalya kazananlar da şöyle:

Büyükler altın: Semih Patan (54 kilo), Mehmet Kani Polat (74 kilo)

Gençler altın: Damla Nur Yılmaz (42 kilo), Ravza Kahyaoğlu (49 kilo), Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo), Eslem Rüveyda Tomak (68 kilo)

Yıldızlar altın: Mehmet Ünal Kunt (160 cm), Ege Çelebi (168 cm), Deniz Güneş (180 cm), İrem İsel (152 cm), Tuana Kolukısaoğlu (156 cm), Havva İlknur Yalçın (168 cm), Gülnihal Şahin (+176 cm)

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