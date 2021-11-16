A Milli takımımız play off biletini kaptı. Karadağ'a konuk olan ay yıldızlılar, geriye düşmesine rağmen maçı çevirmeyi başardı.

Grubunu 21 puanla ikinci sırada tamamlayan Türkiye, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etti.

G Grubu'nu Hollanda 23 puanla lider tamamlarken, Norveç 18 puanla üçüncü, Karadağ 12 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Karadağ, müsabakanın henüz 3. dakikasında Beciraj'ın golüyle öne geçti.

Maalesef top ağlarda!



Karadağ, Beciraj'ın attığı golle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/MxINQ5mg6l — TRT Spor (@trtspor) November 16, 2021

Kerem Aktürkoğlu'ndan son 4 maçta 3 gol

A Milli Takım'ı Karadağ karşısında 1-1'lik eşitliğe taşıyan golü atan Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlı forma ile skor üretmeye devam etti.

Kerem, milli formayla çıktığı son 4 maçta 3. kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı formayı Karadağ karşılaşmasıyla toplam 8. kez giydi.

GOOOLL! | Boşluğu bulduk, affetmedik! Kerem Aktürkoğlu sahnede! Şimdi skorda denge var. pic.twitter.com/ucnMgJ7fpi — TRT Spor (@trtspor) November 16, 2021

Orkun Kökçü milli takımdaki ilk golünü attı

Ay-yıldızlı ekibe Karadağ deplasmanında galibiyeti getiren golü atan Orkun Kökçü, A Milli Takım'da ilk kez bu sevinci yaşadı.

Oyuna ikinci yarının başında Berat Özdemir'in yerine dahil olan Orkun, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. Orkun, Karadağ maçıyla 13. kez A Milli Takım forması giydi.

GOOOLL! | ORKUN KÖKÇÜ !! Orkun'dan füze geliyor, Milli Takımımız öne geçiyorr !! pic.twitter.com/JftC4Pbn0H — TRT Spor (@trtspor) November 16, 2021

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada sağ kanattan gelişen ev sahibi ekip atağında son çizgiden ortaya çevrilen topu Uğurcan sektirdi. Devamında Burak'ın çıkarken kaptırdığı topu Savic araya bıraktı, ceza alanının ilk metrelerinde topu alan Beciraj, kontrol sonrası yönünü kaleye dönüp sert bir vuruşla Uğurcan'ın sağından topu ağlara yolladı. 1-0

5. dakikada sol kanattan topu taşıyan Caner'in ortasında ön direkteki Halil şutunu çekti, savunmaya çarpıp kaleye yönelen top direğin hemen üzerinden kornere çıktı.

6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direğe iyi hareketlenen Berat kafayı vurdu ancak çerçeveyi tutturamadı.

8. dakikada A Milli Takımımızda rakip yarı alandaki etkili paslaşmalar sonrası bu kez Halil topu kaptırdı. Savunmadan atılan uzun pasla Osmajic sol kanattan bomboş durumda içeri hareketlendi. Çaprazdan onun şutunda top uzak köşeden, yandan auta çıktı.

GOL - 22. dakikada sağ kanattan gelişen hücumumuzda Abdülkadir Ömür altı pas içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na gönderdi. Kerem Aktürkoğlu top kontrol etti ve güzel bir dokunuşla topu ağlara gönderdi. 1-1

[Fotoğraf: Reuters]

36. dakikada Halil'in sol kanatta boş durumdaki Caner'e gönderdiği topu tecrübeli oyuncu kale alanına doğru iyi kesti, ön direkteki Kerem'in ayak ucundan geçen top ters taraftan ceza alanı dışına çıktı.

41. dakikada rakip yarı alanda top çevirdiğimiz anda Berat'ın pas hatası sonrası Haksabanovic takımını bir anda kontraya çıkardı. Zeki'nin arkasına doğru gönderdiği topa Osmajic hareketlendi ve ceza alanı sol çaprazından yaptığı sert vuruşta yakın direğin dibine doğru giden topu Uğurcan kornere çeldi.

42. dakikada Haksabanovic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Uğurcan boşa çıktı, bir anda kale ağzında bomboş kalan Tomasevic'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta çıktı.

44. dakikada rakip yarı alandaki etkili paslaşmalar sonrası Hakan'ın ara pasıyla savunma arkasına hareketlenen Burak'ın ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Sarkic topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Sol kanattan paslaşılarak kullanılan kornerde Çağlar'ın kafa ile ceza sahası dışına uzaklaştırdığı topa Vujacic gelişine vururken, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

58. dakikada ay-yıldızlı ekip gole yaklaştı. Sol kanattan Çağlar'ın ceza sahasına gönderdiği topa Halil kafa ile vurdu ancak yerde de seken topu kaleci iki hamlede uzaklaştırdı.

GOL - 60. dakikada Orkun Kökçü sahnede, A Milli Takım önde! Hakan Çalhanoğlu'ndan pası alan Orkun Kökçü, kaleyi karşısına alıp ceza alanı dışından sol köşeye doğru çok iyi vurdu. Penaltı noktası üzerindeki Tomasevic'in kafasına da çarpan top çataldan ağlarla buluştu. 1-2

64. dakikada sağ kanattan gelişen Karadağ atağında Vesovic'in derinlemesine pasını ceza alanı ön çizgisinde kontrol eden Beciraj pasını geriye doğru çıkardı. Gerilerden gelen Vukotic'in vuruşunda kaleci Uğurcan'ı geçip ağlarımıza doğru giden topu Çağlar müthiş bir hamleyle çizgiden çıkardı.

82. dakikada rakip yarı alanın ortalarından kazanılan serbest vuruşta Hakan'ın nefis ortasına kale alanı önünden bomboş durumdaki Çağlar kafayı vurdu, kaleci Sarkic çok kritik bir hamleyle topu kornere çeldi.

A Milli Takım karşılaşmayı 2-1 kazandı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Gradski Stadion Podgorica

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic (Dk. 57 Marko Simic), Vujacic, Radunovic, Jovovic (Dk. 67 Drasko Bozovic), Jankovic (Dk. 74 Milos Raickovic), Haksabanovic (Dk. 57 Ilija Vukotic), Tomasevic, Beciraj (Dk.67 Nikola Vujnovic), Osmajic.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 90+1 Kaan Ayhan), Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir (Dk. 46 Orkun Kökçü), Halil Dervişoğlu (Dk. 69 Kenan Karaman), Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 79 Barış Alper Yılmaz), Abdülkadir Ömür (Dk. 79 Berkan Kutlu), Burak Yılmaz.

Goller: Dk. 3 Beciraj (Karadağ), Dk. 22 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 60 Orkun Kökçü (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 62 Osmajic, Dk. 86 Vukotic (Karadağ)