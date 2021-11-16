Kuntz, Cebelitarık maçında ilk 11'de yer alan Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine Berat Özdemir ile Abdülkadir Ömür'e şans verdi.

Ay-yıldızlı ekip mücadeleye, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz ilk 11'iyle çıktı.

Milli takımda Sinan Bolat, Ersin Destanoğlu, Tolga Ciğerci, Berkan Kutlu, Kenan Karaman, Serdar Dursun, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz, Yusuf Sarı, Orkun Kökçü ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.

Aday kadroya sonradan davet edilen Tolga Ciğerci ile Yusuf Sarı maç kadrosuna alındı.

Sakatlıktan dönen Abdülkadir Ömür ilk 11'de

Teknik direktör Stefan Kuntz, sakatlığı nedeniyle Cebelitarık maçında forma giyemeyen Abdülkadir Ömür'ü ilk 11'de sahaya sürdü.

Abdülkadir, ay-yıldızlı ekibin dün akşamki idmanının tamamında takımla çalışmıştı.

Bakan Kasapoğlu tribünde

Podgorica Şehir Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Bakan Kasapoğlu karşılaşmayı, eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

Türk taraftarlar milli takımı yalnız bırakmadı

Karadağ'daki mücadelede Türk taraftarlar tribünde yerlerini aldı.

Türkiye'den ve çevre ülkelerden gelen yaklaşık 500 taraftar, tribünde kendilerine ayrılan yerden yaptıkları tezahüratlarla milli futbolculara destek verdi.