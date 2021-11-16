Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde 6 maç oynandı
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri üçüncü turunda 6 maç oynandı.
A Grubu'nda İran, deplasmanda Suriye'yi 3-0, B Grubu'nda ise Suudi Arabistan konuk olduğu Vietnam'ı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Lübnan-Birleşik Arap Emirlikleri: 0-1
Irak-Güney Kore: 0-3
Suriye-İran: 0-3
B Grubu
Vietnam-Suudi Arabistan: 0-1
Çin-Avustralya: 1-1
Umman-Japonya: 0-1
Etiketler: Dünya Kupası
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