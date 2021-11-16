5 yıl sonra Barcelona'ya dönen Dani Alves, Katalan ekibiyle ilk idmanına çıktı. Deneyimli oyuncunun yaşına rağmen formda görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Katalan ekibi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalayan Alves, Ocak ayından itibaren forma giyebilecek.

Brezilyalı sağ bek, eski takım arkadaşı Xavi yönetiminde çıkış arayan Barcelona'nın başarısı için ter dökecek.

8 yıl formasını giydiği Barcelona'da toplam 23 kupa kaldıran Dani Alves, Xavi'nin ayrılığından bir yıl sonra Barcelona'ya veda etmişti.

Alves, Barcelona'dan sonra Juventus, Paris Saint-Germain ve ülkesinin Sao Poulo takımlarında forma giymişti.