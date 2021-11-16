Haber Giriş: 16 Kasım 2021 Salı 21:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Dani Alves Barcelona'da ilk antrenmanına çıktı
Barcelona'nın yeni transferi Dani Alves, ilk antrenmanına çıktı. 38 yaşındaki Brezilyalı yıldız formda görüntüsü ile dikkat çekti.
5 yıl sonra Barcelona'ya dönen Dani Alves, Katalan ekibiyle ilk idmanına çıktı. Deneyimli oyuncunun yaşına rağmen formda görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.
Katalan ekibi ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere Haziran 2023'e kadar sözleşme imzalayan Alves, Ocak ayından itibaren forma giyebilecek.
Brezilyalı sağ bek, eski takım arkadaşı Xavi yönetiminde çıkış arayan Barcelona'nın başarısı için ter dökecek.
Our new number @DaniAlvesD2— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 16, 2021
8 yıl formasını giydiği Barcelona'da toplam 23 kupa kaldıran Dani Alves, Xavi'nin ayrılığından bir yıl sonra Barcelona'ya veda etmişti.
Alves, Barcelona'dan sonra Juventus, Paris Saint-Germain ve ülkesinin Sao Poulo takımlarında forma giymişti.
Etiketler: Barcelona
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