Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım Cuma günü TSİ 19.00'da İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezinde gerçekleştirilecek.

Play-off etabında, Avrupa Elemeleri'nde gruplarında ikinci sırada yer alan 10 takım ile Uluslar Ligi'nden gelen 2 takım mücadele edecek.

Seri başı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım kura çekiminde seri başı olmayacak.

Milli takımın muhtemel rakipleri, seri başı takımlar Portekiz, İskoçya, İtalya, Rusya, İsveç ve Galler oldu.

Kura çekiminde Türkiye ile birlikte yer alacak takımlar ise Polonya, Kuzey Makedonya, Ukrayna, Çekya ve Avusturya'dan oluştu.

Takımlar gruplarında tek maç üzerinden yarı final ve final maçları oynayacak. Play-off etabından toplam 3 takım daha Katar biletini alacak.

Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak. Play-off yarı final maçları, seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak.