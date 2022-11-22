Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 16:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sürat patenci Muhammed Bozdağ Polonya'da gümüş madalya kazandı
Polonya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Challenge Serisi 1 yarışmasında milli sporcu Muhammed Bozdağ, gümüş madalya aldı.
Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bialystok kentinde düzenlenen organizasyonda Muhammed, genç erkekler 1000 metre finalinde mücadele etti.
Milli sürat patenci, 47 sporcunun yer aldığı 1000 metre mesafede ikinci oldu.
Polonya'nın Bialystok şehrinde düzenlenen Short Track Challenge Serisi 1 yarışmasında ülkemizi temsileden Milli Sporcumuz Muhammed BOZDAĞ 1000 metre mesafede 47 sporcu arasından 2. olarak gümüş madalya kazanmıştır.— BuzPateniFederasyonu (@buzpateniTR) November 20, 2022
Sporcumuzu tebrik ederiz. pic.twitter.com/MmjymmJOzA
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