Danimarka ile Tunus, Education City Stayumun'da karşılaştı. Mücadeleyi Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos yönetti.

İki ülke tarihlerinde ikinci kez mücadele etti. 26 Mayıs 2002'deki hazırlık karşılaşması, Danimarka'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Danimarka'nın kadrosunda Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonspor'da forma giyen Jens Stryger Larsen yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

Tunus katıldığı 5 turnuvada da gruptan çıkamazken, Danimarka 1998 Dünya Kupası'nda çeyrek final oynadı.

Gruptaki ikinci maçta ise son şampiyon Fransa ile Avustralya, puan mücadelesi verecek.

Danimarka, gruptaki ikinci maçında 26 Kasım Cumartesi günü Fransa ile karşılaşacak. Tunus ise aynı gün Avustralya ile mücadele edecek.

Stat: Education City

Hakemler: Cesar Ramos, Alberto Morin, Said Martinez.

Danimarka: Kasper Schmeichel, Andersen, Kjaer (Dk. 65 Jensen), Maehle, Christensen, Delaney (Dk. 45 Damsgaard), Eriksen, Olsen (Dk. 65 Lindstrom), Nissen, Höjbjerg, Dolberg (Dk. 65 Cornelius).

Tunus: Dahmen, Talbi, Meriah, Bronn, Ali Abdi, Msakni (Dk. 80 Mejbri), Jebali (Dk. 80 Khenissi), Laidouni (Dk. 88 Sassi), Skhiri, Drager (Dk. 88 Kechrida), Slimane (Dk. 67 Naim Sliti).

Sarı kartlar: Dk. 24 Nissen, Dk. 78 Jensen (Danimarka), Dk. 86 Khenissi (Tunus)