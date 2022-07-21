Haber Giriş: 21 Temmuz 2022 Perşembe 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli su altı sporcusu Derin Toparlak'tan bronz madalya
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli su altı sporcusu Derin Toparlak, Kolombiya'da düzenlenen CMAS Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda 3. olarak bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Sualtı Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Cali kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 400 metre su üstü branşında ay-yıldızlı sporcu Derin Toparlak, rakiplerini geçerek üçüncülük derecesiyle kürsüdeki yerini aldı.
CMAS Dünya Paletli Yüzme Şampiyonası 23 Temmuz'da sona erecek.
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