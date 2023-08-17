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Spor
İHA 17.08.2023 16:11

Milli sporcu Şahika Ercümen'den iki altın madalya daha

Honduras’ta yapılan Dünya Serbest Dalış Kupası'nda yarışan milli sporcu Sahika Ercümen, 2 farklı dalda birincilik elde etti.

Milli sporcu Şahika Ercümen'den iki altın madalya daha
[Fotograf: İHA]

Şahika Ercümen, 17 ülkeden 100'den fazla sporcunun katıldığı Dünya Kupası’nda, kadınlarda paletli kategorilerde en yüksek dereceleri elde ederek 2 altın madalya kazandı ve şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

88 metre çift palet kategorisi ile birincilik elde eden milli sporcu, bu alanda aynı zamanda Türkiye rekoru da kırmış oldu.

Yarışmada ikinciliği İtalyan sporcu Simona Auteri, üçüncülüğü ise yine İtalyan Martina Binda kazandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Geçtiğimiz haftalarda Bahamalar’da dünya kupasında dalış ekipmanlarında sorunlar yaşadığını paletlerinin kırılmasına rağmen yarışmalara devam ettiğini belirten Şahika Ercümen, 100 metre ile hem kadınlar hem erkeklerde rekor kırarak madalya kazanmıştı.

Bahamalar’dan, Honduras'a giderek farklı bir yarışmada Türkiye'yi temsil eden milli sporcunun ikinci altın madalyası ise bu koşullarda katıldığı mono palet sabit ağırlık kategorisinden geldi ve 3 dakikada 91 metreye inerek altın madalya elde etti.
Yarışmanın ikincisi Amerika Birleşik Devletleri'nden Enchante Gallardo, üçüncü de İtalya’dan Martina Binda oldu.

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