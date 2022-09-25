Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mikayil İtalyan rakibi Tommaso Martini'yle finalde karşılaştı.

Milli sporcu, finalde toplam 24 puanlık atışıyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya elde etti.

Şampiyonada çift kadınlarda ise Medine Kaya ve Şevval Akçanlı bronz madalya kazandı.

Milli sporculara törende madalyalarını aynı zamanda Uluslararası Bocce Federasyonu Başkanı da olan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen takdim etti.