Haber Giriş: 12 Haziran 2022 Pazar 16:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporcu Gülnaz Coşkun Avrupa şampiyonu oldu
[Fotoğraf: TRT Spor]
Almanya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay kadınlar kategorisinde milli sporcu Gülnaz Coşkun, altın madalya kazandı.
Münih kentinde düzenlenen organizasyonda Gülnaz, finalde Alman rakibi Michelle Kroppen ile karşılaştı.
İki sporcu, atışlarda aynı puanları topladı ve ilk 2 set, 2-2'lik eşitlikle geçildi.
Üçüncü ve dördüncü sette eşitliği bozan Gülnaz, rakibini 6-2 yenerek altın madalyaya ulaştı.
Etiketler: Almanya Milli Sporcular Okçuluk
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