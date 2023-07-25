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Spor
AA 25.07.2023 11:16

Milli sporcu Furkan Büyükgöze'den tarihi başarı

Milli para badmintoncu Furkan Büyükgöze, Brezilya'da devam eden İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu Furkan Büyükgöze'den tarihi başarı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Para De Minas şehrinde 20 ülkenin katılımıyla düzenlen şampiyonada ay-yıldızlı sporcu Furkan Büyükgöze, Türkiye adına tarihi bir başarıya imza attı.

Milli sporcu Furkan Büyükgöze, tek erkekler kategorisi final müsabakasında Güney Kore'den Myeongsoo Seo ile karşılaştı. Final müsabakasında rakibine yenilen Furkan Büyükgöze, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Kerim Vural, "İşitme Engelli Badminton tarihinde bir ilki gerçekleştiren Furkan, badminton tarihine adını yazdırdı. İnanıyorum ki Furkan'ın başarılarının devamı gelecektir" ifadelerini kullandı.

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