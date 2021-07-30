Kadınlar laser radial sınıfında Ecem Güzel, 10 yarış sonunda 20. sırada kaldı ve oyunlardaki mücadelesini tamamladı.

470 sınıfında kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi 5 ve 6. yarışlar sonunda 2 sıra yükseldi ve günü 18. sırada geçti.

Erkeklerde 470 sınıfında olimpiyatlarda yer alan Ateş ve Deniz Çınar kardeşler ise 6 yarışın ardından klasmanda 2 basamak daha yükselip 6. sıraya ulaştı.